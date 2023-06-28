團體聯同30個中港分隔單親家庭請願　促加快批單程證

本港估計至少有數千名在港出生或獲批單程證居港的兒童，他們父親是香港人，但已去世或遺棄他們，他們的母親是內地居民，未獲批准單程證來港，該些兒童變相在港成為「孤兒」，只能靠母親長年持探親證來港照顧。香港社區組織協會今(28日)聯同約30個中港分隔單親家庭前往灣仔入境處總部請願遞信，其後聯同12名分隔媽媽與保安局及入境處代表會面，要求港府運用酌情權批准該些單親媽媽香港身份證以留港照顧子女，加速安排本港單親子女的內地父/母准以單程證來港等，又呼籲港府以孩子之福祉作出發點。

該協會表示，中港分隔單親家庭是貧中之貧，這些小朋友應是重點扶貧對象。惟即使疫情後中港通關，對中港分隔家庭幫助不大，面對高通脹，貧窮情況嚴重惡化，認為扶貧最有效是媽媽有身份證，能一家團聚及自力更生。協會引述會上保安局代表指理解中港分隔單親家庭在港的困難，入境處會持續跟進及向內地公安局反映家庭特殊情況。至於要求酌情將每日剩餘單程證名額調予中港分隔單親家庭，局方代表則未有確實回應。

協會續稱，為控制入境數字，港人內地配偶及子女或親人必須在內地申請單程證，輪候一定年份才可以移居香港。該會指出，過去7年本港的單程證名額並無用盡，平均每日只用了92個，根據港府2022年第4季數字，單程證持有人數目從2016年全年57,387人下跌至2022全年21,214人，認為名額有剩應加以善用，幫助急需單程證來港定居照顧子女的家長。該會建議，政府應制訂精準扶貧政策，中港分隔單親家庭應為精準扶貧對象之一，針對其需要作出適切支援；建立中港分隔單親家庭人口及經濟狀況數據庫，定期跟進情況；檢視及協調政府各部門的政策及服務等。