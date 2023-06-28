政府明刊憲消防修訂規例　推廣市民住所設置滅火筒等設備

政府將於明日（30日）在憲報刊登《2023年消防（裝置及設備）（修訂）規例》（《修訂規例》），以推廣市民更廣泛地在住用處所內自行設置獲認可的手提設備，從而提升家居消防安全。

發言人表示，手提設備，例如滅火筒和滅火氈，既輕便又容易操作，而且對撲滅小火十分有效。在住用處所內自行添置手提設備，如遇上家居發生火警時，市民可及早滅火，整體提升家居消防安全。

考慮到在住用處所內自行添置手提設備能有效提升防火保障，而設置在住用處所內的手提設備一般較不易受濕度、灰塵和人為因素等方面的影響而破損，多年後普遍仍可保持在良好的操作狀況；加上消防處設有認可機制，在考慮是否批出手提設備的認可時，會審視有關設備的性能和安全程度，政府建議修訂《消防（裝置及設備）規例》（《規例》），把市民自行在住用處所設置（即並非按法律規定或依據法律的規定而設置）的認可手提設備豁除於《規例》第8（1）條的適用範圍之外，使該手提設備的擁有人獲豁免履行相關法定責任，即無須保持該手提設備時刻在有效操作狀態，亦無須每12個月由註冊消防裝置承辦商檢查該等手提設備至少一次。