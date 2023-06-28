6中小企董事涉串謀虛報營業額　詐騙銀行批出百分百貸款

廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發6名中小企董事或經營者涉嫌串謀他人虛報公司營業額和僱員薪酬，詐騙1間銀行向該6間中小企批出「百分百擔保特惠貸款」共約1,900萬港元。廉署其後分別起訴6人，是次亦為首宗涉及「百份百擔保特惠貸款」被起訴的個案。6名被告今（28日）於東區裁判法院應訊，暫毋須答辯。裁判官應控方申請將案件押後至8月16日再訊，以待控方準備轉介往區域法院處理的文件。各被告獲准以現金2,000至10,000港元保釋外出。

6名被告年齡介乎44歲至64歲，各被控一項串謀詐騙罪名。他們分別為Candice Yan & Co.經營者殷海虹；龍運汽車大中華有限公司董事兼股東馮錦輝；浩麟通信網絡有限公司董事兼股東譚瑞群；Hongkong Precreate Trading Co., Limited董事黃展輝；圓力開鎖服務中心經營者黃迦南，以及喜洋國際有限公司董事兼股東胡挺。

控罪指6名被告於2020年4月至9月期間，各自串謀其他人士詐騙渣打銀行，不誠實地偽稱就「百分百擔保特惠貸款」申請所提交的公司營業額和僱員薪酬證明文件均屬真確無誤，誘使和致使渣打銀行向該6間中小企批出6筆貸款共約1,900萬港元，每筆由逾100萬至400萬港元不等。

案件編號：ESCC 1396-1401/2023