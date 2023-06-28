沙中綫檢控工作被質疑有心放生港鐵　港府駁斥言論無中生有

港鐵沙中綫工程被揭發連串問題，總承建商禮頓建築昨（27日）在法院認罪，承認製冷機房工程嚴重偏離圖則，判罰款4萬元。中科監察主席潘焯鴻今（28日）在電台節目中質疑，「政府比較不希望在檢控中令港鐵捲入漩渦」。政府回應指，有關言論是在毫無根據下作出誣衊，完全是無中生有和不負責任。屋宇署亦表示，正與律政司研究判刑，考慮應否就判決結果上訴。

沙中綫工程於2018年起接連爆出施工質量有問題，包括紅磡站剪短鋼筋、鄰近建築物沉降超標，建造部分結構出錯，以及遺失監工紀錄等。潘焯鴻指，昨日裁決案件並不涉及紅磡站「偷工減料」，而是另一宗關於製冷機房螺絲安裝問題的獨立事件。他質疑，當局「臨時搬龍門」修改控罪，相信若繼續按照原來的控罪審理，會有更多證據，形成刑事案件。他質疑，持有港鐵7成多股份的港府，「比較不希望在檢控中令港鐵捲入漩渦」，相信當局有可能不再跟進事件。

政府指，執法部門須以公平、公正及不偏不倚的態度處理每一宗案件。報法人員正繼續就沙中綫工程質量事件進行刑事調查，按一貫政策，現階段不會就案件作進一步評論，並重申，任何人均不應憑空妄斷，作出失實、不公和不負責任的言論。

就有言論指政府可能不再跟進事件，當局強調此說法全無事實根據，居心叵測，政府一定直斥其非，以正視聽。任何試圖捏造事實抹黑政府的行為，不會得逞。政府高度重視事件，已從多方面跟進。有關調查、檢討及審計工作經已完成，而政府亦同意調查委員會以及顧問團所提出的建議，並要求港鐵公司全面跟進及落實。