海關推貴金屬及寶石交易商註冊系統　提供網上申請服務

為優化香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管制度，去年12月修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)，以及引入貴金屬及寶石交易商註冊制度，於今年4月1日起實施。海關貴金屬及寶石交易商監理科署理高級監督卓宇星指，任何人如有意在香港經營貴金屬及寶石業務，並在業務過程中在香港進行總額為12萬或以上港元的交易，均須向海關關長註冊。而營運中的貴金屬及寶石交易商有9個月過渡期向海關申請註冊。如交易商只進行總額為12萬以下港元的現金或非現金交易，則毋須註冊。

與此同時，海關推出「貴金屬及寶石交易商註冊系統」，提供網上申請服務，貴金屬及寶石交易商成功註冊後，將獲發註冊證明書，相關證明書要展示在業務處所當眼處，網上平台則要展示註冊二維碼或編號。另外，系統亦開放公眾查閱註冊紀錄冊。

海關資訊科技科高級監督李建基指，註冊系統有兩個科技應用特點，其一是由海關研發的動態二維碼驗證技術。交易商如需向客戶証明註冊身份，登入系統後獲取一個為時30秒的動態二維碼，將有關二維碼向買家展示，買家只需用智能手機的相機掃描，即可將認證結果推送到買家手機，即時驗證交易商是否持有有效註冊。為防釣魚網站，系統同時設計了反掃功能，買家可向交易商展示海關官網上動態二維碼，供交易商掃描，交易商登錄系統後，驗證結果會在買家的流動裝置顯示。

第二個特點是應用區塊鏈技術，亦是首個連接政府資訊科技總監辦公室共用區塊鏈平台的系統。他表示，有關註冊證明書的參數會記錄於區塊鏈上，交易商將證明書發送給其他部門或機構時，部門或機構可把證明書放到「電子驗證門」檢查真偽。他形容有關系統是便商利民。