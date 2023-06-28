的士業復辦禮貌運動　聘大使即日起駐站　提醒司機不拒載

的士司機的禮儀及服務質素，近年成為社會關注的議題之一。香港的士業議會早前公布今年第二季的士服務質素問卷調查結果，顯示對的士服務整體滿意度平均分為59.3分，仍有改善空間。有見及此，該會繼2019年後，將於今年復辦「的士禮貌運動」，聘請大學生擔任禮貌大使，由今日(28日)起逢周一、三及五駐守全港各區繁忙的士站，並在熱門的士站外向乘客及司機提供正確資訊、協助乘客尋找的士，也會提示司機要待人以禮、不拒載不兜路等。

禮貌大使駐守的士站包括花園道山頂纜車站外、金鐘地鐵站外、銅鑼灣時代廣場外、上環信德中心外、紅磡火車站外等，他們均經過訓導，會向乘客和司機提供正確資訊，協助乘客尋找的士，上車，認識目的地和收費水平，也向的士司機講解待客之道，讓的士服務向正規的方向健康發展。的士業議會亦會在的士站溫馨提示司機要有良好服務態度和行為，例如「不拒載、不揀客、不兜路」、不濫收車資，以及「待人以禮」等。

的士業議會主席黃卓邦稱，今年第二季的士服務質素問卷調查結果顯示，香港的士服務整體滿意度得到了59.3分的平均評分，有不多於10%表示不滿意或非常不滿意，形容整體顯示香港的士服務整體表現接近滿意水平，但仍有改善空間。他指，運輸署正推行車隊管理發牌制度，約300架的士組成一隊，以公司形式運作，使用較新車款，車費亦可能較高。

運輸署助理署長(管理及輔助客運)阮康誠稱，政府已檢視業界狀況並提出建議，包括引入的士車隊管理制度，現有的士可組成車隊並向運輸署申領車隊營運牌照，提升車隊的士維修及管理等，現正擬訂修例細節。