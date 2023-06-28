擬重建荔枝角收押所附翼　料涉款逾55億元

荔枝角收押所是懲教署轄下一所主要收納成年男性還押在囚人士的高度設防院所，於1977年落成並開始運作，鑑於收押所設施日漸老化，在囚人士的羈管環境亦過度擠迫，懲教署建議進行原址重建收押所的附翼，同時可配合「智慧監獄」的推展，亦建議一併為收押所主翼大樓進行局部翻新及更新監察系統的工程。

擬議工程計劃於收押所附翼拆卸5座建築物及重建3座新大樓。為確保收押所在工程期間如常運作，整個工程計劃將分3個階段進行。懲教署已於2023年3月以傳閱文件的方式向深水埗西分區委員會交代擬議工程的最新發展方案，並沒有收到任何反對重建計劃的意見。按付款當日價格計算，擬議工程的費用總額估計約為55億680萬港元。

當局計劃在今年第4季把擬議工程計劃的撥款建議提交工務小組委員會審議，在得到工務小組委員會支持後預計在同年第4季向財務委員會申請撥款。假設擬議工程在本年第4季取得財委會批准撥款，預計第一階段工程會在2025年第2季完成；在完成第一階段後，預計第二階段工程可在2029年第4季完成；完成第二階段後，可望2031年第4季完成第3階段工程。