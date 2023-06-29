HPV DNA檢測　揪子宮頸癌前病變個案

每當提到HPV病毒，不少人都會感到驚慌，並對此避之則吉。其實，HPV病毒感染的情況在本港十分普遍，每12名香港女性中，便有1名HPV感染者。相比起子宮抹片檢查，記載於「美國臨床病理學期刊」(American Journal of Clinical Pathology)的一份研究指出，HPV DNA檢測能提升高達四成的靈敏度查找出子宮頸癌前病變個案。有見及此，有專科醫生提倡適齡婦女盡快接受HPV DNA檢測以獲全面保障。

研究指出，定期進行子宮頸檢查的女士，患癌的風險可降低超過九成。婦產科專科醫生陳嘉倫呼籲市民應要進行定期宮頸癌篩查，減低患上子宮頸癌的風險。至於25至29歲的婦女，則會仍然利用子宮抹片檢查作子宮頸癌篩查。子宮抹片檢查，其檢查過程為透過收集患者體內的子宮頸細胞樣本，並把之儲存於裝有護液的獨立容器，然後送至實驗室制成玻璃片，在顯微鏡下檢查。HPV DNA檢測則透過聚合酶連鎖反應(PCR)測試查看細胞是否有高危HPV病毒感染。

過去幾十年，宮頸塗片在降低宮頸癌發病率方面非常有效。雖然它在檢測高級病變方面的靈敏度相對較低，但它的成功依賴於每3年重複測試一次。目前知道HPV檢測比宮頸塗片具有更高的敏感性。國際和本地大規模隨機對照試驗表明，HPV檢測比細胞學檢測(宮頸塗片)能檢出更多高級別病變。一些HPV亞型，如HPV16，具有特別高的發展為高級癌前病變的風險。然而，許多攜帶高危HPV病毒的女性並沒有任何宮頸病變。因此，即使高風險HPV檢測呈陽性，也需要進一步檢測，例如細胞學或檢測特別高風險的亞型，以確定哪些人需要轉診進行陰道鏡檢查和宮頸活檢。