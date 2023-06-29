勞工處暑熱指引難執行　建造商會另起爐灶諮詢業界

本港受極端酷熱天氣影響的情況日增，苦煞了需要長期在戶外工作的人士，其中需要大量體力勞動的地盤工友尤為辛苦。然而，勞工處訂立的暑熱指引，提醒僱主及僱員在警告生效期間須採取如停工休息等措施，以防中暑；惟被批評為「堅離地」，在月初就曾發生在五小時內「三上三落」情況，其中兩次警告更只相隔10分鐘。建造商會擬訂新指引諮詢業界，並將約見勞工處反映。

據了解，建造商會擬好適用於地盤的暑熱指引，正在諮詢分判商，稍後會諮詢工會、發展局和勞工處。暑熱警告推行以來，時而生效，時而取消，事實證明難以在地盤實施，業界希望新指引可以取代勞工處指引。

香港建造業總工會副理事長趙建強也稱，工會早已批評暑熱指引不切合實際操作，早前出現同一天「三上三落」情況更突顯問題核心。每個地盤動輒數千人開工，根本無可能立即通知工友；若在每組工程場所設立如燈號警告裝置，並設溫度監測現場實況，每當工友看到就有提醒作用，「至少識休息吓，飲啖水﹗」

他指有關建議將在工會內提出，經討論後再盡快約見勞工處，期望意見獲接納並盡快執行，保障工地建造工人的安全。