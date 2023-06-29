3分鐘內兩男女尖沙咀及西環蹈海獲救　兩人俱清醒送院

今日(29日)清晨5時30分，尖沙咀梳士巴利道天星碼頭，有市民發現一名女子在近岸海面載浮載沉，於是向其拋出救生圈，但她並沒有理會，繼續待在海上。適時，一名等候搭駁船的男子見狀躍下海中救起女子，途人亦紛紛致電報案。救援人員到場，獲救女子清醒送院治理。人員在場調查期間，一名尋妻男子經過，發現墮海女子為自己妻子，他向人員講述早前與妻子在家中爭吵，妻子一怒之下離家出走，不知所終，未料妻子竟然自尋短見。

相隔3分鐘，一名老翁在西區東邊街北中山紀念公園，沿碼頭石級跳海，其後，懷疑體力不支大聲呼救，有途人發現拋出水泡，並報案求助，老翁接過水泡在海面待救。消防員到場，將老翁救上岸上，他清醒送院治理。據悉，老翁因受病魔纏身，懷疑不堪長期受折磨，於是蹈海尋死；期間突然回心轉意，大嗌救命，檢回一命。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626