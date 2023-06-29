學校推薦直接錄取　港大收101人稱冠　中大按年跌28%

應屆中學文憑試(DSE)考生可以透過學校推薦直接錄取計劃（SNDAS）經面試後獲大學取錄，在DSE7月19日放榜前，部分考生透過SNDAS直接獲得大學取錄。其中，港大今年經計劃錄取101名新生，較去年升逾2成。不過，中大的相關計劃就按年跌近30%，收錄38人。而科大及理大均錄取31人，前者的入讀生可獲5萬港元獎學金。

涵蓋8間資助大學共208個學士課程的SNDAS，今屆各大學的收生各異。港大今年有超過200人申請，最終錄取101人，較去年的82人按年升23%。較受歡迎的課程範疇包括人文學科、工商管理、教育、工程、醫學及理學等。中大就收到來自149間中學共179名學生經SNDAS報讀，最終錄取38人，較去年的53人減28%，新生將分別入讀文學院、工商管理學院、教育學院等課程。

至於科大及理大就分別有31個學生經SNDAS接受錄取，當中科大指相關學生會獲發一筆過5萬港元獎學金，放榜後亦可按DSE相關成績，自動獲發相應獎學金；理大料下屆該校參與SNDAS的課程數目與本屆相若。其餘大學未有透露實際錄取人數，城大指逾4成申請人獲錄取，下年度將有多4個課程參加該計劃。嶺大的學生獲錄取成功率為35%。浸大就指獲錄取學生將入讀工商管理學士(榮譽)、傳理學學士(榮譽)(新聞與數碼媒體/公關及廣告)等8個課程；教大稱今年計劃反應理想，已向錄取的學生發出通知。