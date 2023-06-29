涉2019年油麻地參與暴動　8男女認罪　今判囚32至45個月

2019年11月理工大學遭圍封期間，大批人士在油麻地一帶參與示威，試圖「圍魏救趙」，欲分薄理工大學外的執法人員數目，其後有多名示威者被捕。示威者當中被控暴動罪的5男2女，本月初於區域法院承認控罪，另外亦有1人於審訊前轉為認罪。法官陳廣池今（29日）判處監禁32至45個月。法官指案發時香港正在淌血，整個社會都在痛。他又指當時思想單純滿腔熱血的人，響應政治幕後黑手的號召，參與所謂「圍魏救趙」的奇怪主義，令繁華街道成為蒼涼之地。該些單純參與暴動的被告亦是助紂為虐，助長暴徒氣焰。

本案8名被告依次為胡海維(23歲，學生)、翁永勝(22歲，學生)、溫育賢(26歲，學生)、許鵬毅(30歲，文員)、葉穎燊(24歲，健身教練)、張芷晴(23歲，女，調酒師)、周鳳彥(30歲，女，編輯)及鄧浚傑（28歲，電工），其中鄧於審訊前一刻認罪。他們被控於11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界，與其他人士參與暴動。法官在考慮到個人因素及求情等，就胡、翁、許及葉4人均判囚36個月，兩名女被告均判囚38個月，新婚不久的溫被判囚32個月，最遲認罪的鄧則判囚45個月。

法官判刑前特別要新婚5個月的被告溫育賢讀出妻子的求情信，溫在讀信時亦數度哽咽。法官指溫的妻子明知丈夫將被判監仍然嫁給他，認為屬雪中送炭，並要溫體會妻子感受。法官又指如溫不能盡丈夫責任便屬「天理不容」。溫最終被判囚32個月，為8人當中刑期最輕的被告。

案情指自2019年11月11日起，大批示威者進佔香港理工大學，執法人員其後設防封鎖理大。及至案發當日，網上有人呼籲上街聚集、「營救」理大內的示威者。約晚上10時，人員抵達加士居道組成防線往北推進，雙方其後在彌敦道與窩打老道交界對峙。示威者大部分穿黑衣、戴口罩或防毒面罩等，有人以雷射光照向人員及投擲汽油彈，估算數量超過250枚。至近11時半，人員展開圍捕行動，示威者開始逃走，人員最终成功截獲213人，包括本案8名被告。案中有4名警察在執勤時受傷。

案件編號：DCCC 843/2020