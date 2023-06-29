指基層市民自我限制收入　議員促調高申請公屋及福利金入息上限

本港勞動人口大減，多個行業鬧「人才荒」，政府早前宣布輸入建造業和運輸業外勞。立法會今日（29日）通過有關「推動釋放潛在勞動力」的議員議案及修正案。有議員相信本港勞動力未用盡，指現時申請各項政府福利的入息上限過低，為此不少人都要「自我限制入息」，建議調高入息上限。另有議員認為目前女性勞動參與率低，促請研究就家庭友善措施立法。

現時社會出現不少人「打散工」。議員梁子穎認為目前申請公屋、居屋、同各類公共福利金的入息上限過低，社會普遍職位都超過入息限額，使不少人為申請公屋要「自我限制入息」抑制勞動力。他建議調高申請公屋、居屋、同各類公共福利金的入息上限，讓申請人無需因為有關限額而放棄就業，以鼓勵相關人士就業。

議員謝偉銓則認為調高申請公屋、居屋、同各類公共福利金的入息上限，以鼓勵相關人士就業相當複雜同有爭議性，涉及整個公屋富戶政策、居屋抽籤制度、各類社會福利的公平性和可持續性等等，不應該好倉卒作出決定，必須小心謹慎研究。

勞工界議員周小松則指政府在爭議聲中仍然輸入外勞，但外勞是非永久措施，當局有必要以行動向社會說明在限時輸入外勞期間，積極釋放潛在勞動力，否則人力缺口只會繼續延續，輸入外勞計劃只會一直存在。

他表示，香港女性勞動參與率低只有48.3%，比起新加坡的63.4%為低，認為政府針對性地提供政策支援，提供家庭友善措施，建議探討就家庭友善措施立法。而議員顏汶羽認為，社會內仍有「男主內，女主外」的看法，有不少婦女因丈夫有足夠收入支撐家庭而不外出工作，建議當局利用稅務優惠鼓勵婦女工作。

勞工及福利局長孫玉菡指香港出現結構性勞動人口下降，本地勞動人口由2018年368萬人的高峰，一直下跌，到去年年底的346萬人。據2019年的人力資源推算，預期香港勞動人口達峰值後，會進入長期下降的趨勢，推算本地人力供應在2022至2027年期間，平均每年下降0.6%，到2027年人手短缺將達到17萬人，其中教育水平較低的勞工佔12萬。

但新冠疫情爆發之後，入境限制和全球加劇搶奪人才，均令香港面對的人力短缺情況更加嚴峻，勞動人口跌勢較2019年的推算更急速，今年第一季勞動人口是345萬人，較2020年第2季的357萬人，大幅減少超過10萬人。

孫指着經濟活動復常，各行業人力需求殷切，政府一直以本地勞工優先為原則，加強培訓，提供就業支援，締造有利的工作環境，當局9月將推出「在校課後託管服務試行計劃」，如果效果好，會考慮擴大計劃。 他續稱，勞福局即將展開新一輪人力資源推算，將會改良推算方法，以便按選定的策略性經濟行業，評估主要行業緊缺的職業和快速增長的技能，反映主要經濟行業對不同資歷和技能水平工人的需求，配合香港未來發展的需要。他又承諾政府會以本地勞工優先為原則，加強培訓，提供就業支援，締造有利的工作環境。