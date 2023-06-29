新型治療增子宮內膜癌患者存活期　惟費用每月達5位數

醫院管理局的最新數據顯示，2020年子宮內膜癌在本港女性十大常見癌症中排行第4，新增病例為1,186宗，按年上升約3.4%。癌症資訊網慈善基金今日(29日)表示，傳統用於晚期子宮內膜癌的藥物選擇限於化療，成效未如理想，患者亦對傳統治療甚為抗拒，而新型聯合標靶免疫治療，有望為患者帶來新的治療方向，有助延長存活期，惟每月所需費用達港元5位數字，因此促請當局除加快將相關治療納入藥物名冊，加入關愛基金的資助項目範圍内，減病人沉重負擔。

臨床腫瘤科專科醫生潘智文指，確診時子宮內膜癌約9成個案為早期癌症，約10%有遠端轉移；當中遠端轉移的晚期個案，5年存治率只有約17%。潘引述第三期國際臨床研究，顯示參與研究的346位患者，使用聯合標靶免疫治療後，治療反應率超過3成，當中半成達完全緩解，疾病控制率約為7成；使用新型治療的患者整體存活期比化療有效延長約5成；無惡化存活期亦能延長逾7成，至6.7個月。

74歲的陳女士於2018年確診子宮內膜癌並在同年進行手術。但她在2020年癌症復發，癌細胞轉移至陰道穹及肺部，病情惡化且化療毒性顯著，故來港求醫。她於去年中開始使用新型聯合標靶免疫治療，治療3個月後症狀明顯得到改善，能夠進行所有日常生活的活動並維持生活質素。4個月後的電腦掃描顯示，她的所有腫瘤部位均有縮小。