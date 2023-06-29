男警涉洗黑錢逾624萬　8月底再訊　被告放棄保釋即時還押

一名男警被指在一年半內，利用其5個銀行戶口和賽馬會投注帳戶，明知而處理超過624萬港元犯罪得益。該警及後被落案起訴6項「洗黑錢」罪。案件今（29日）在區院再提訊。辯方再申請將案押後，以便提取文件及為被告提供進一步法律意見，法官將案押後至8月22日再提訊。辯方又稱一直獲准保釋的被告現決定放棄保釋，故被告須還押。

本案29歲被告鄺嘉傑，報稱警員。控罪指被告分別於2019年10月16日至2021年2月23日、2019年12月10日至2020年1月22日、2020年1月14日至2020年10月13日、2020年3月30 日至2020年5月22日、2020年4月16日至2021年2月8日、及2020年4月16日至2021年5月12日期間，包括首尾兩天，在香港知道或有合理理由相信某項財產，即以該鄺嘉傑的名義，在中國銀行（香港）、星展銀行（香港）、眾安銀行持有的5個銀行帳戶號碼，以及一個在香港賽馬會持有的帳戶號碼內，合共6,242,310港元的款項，其全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益，而仍處理該財產。

關於警務人員涉及處理犯罪得益之案件，近年不時都有發生。在2022年，隸屬刑事調查隊的女警區嘉曼涉及一宗與他人串謀洗黑錢53萬港元的案件，以及向報案人索取約100萬港元貸款、並接受被捕人士6萬港元貸款的案件。最後該女警在這兩宗案件合被判監禁21個月，裁判官在判刑時更斥責她知法犯法。

案件編號：DCCC 441/2023