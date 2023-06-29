跨部門打擊黑幫活動　搗黃賭毒兼破地盤飯盒壟斷　共拘181人

執法部門針對涉及黑幫的非法活動，自5月起展開代號「猛追」行動，並於本月25日至28日期間收網，聯同消防處及入境署一共搗破2個賣淫場所、3個非法賭場、2間無牌酒吧及1個非法油站，檢獲1,400支酒、賭具、賭款、非法柴油、性感內衣、避孕套及潤滑油等證物，並以涉嫌「無牌經營賭博場所」、「經營賣淫場所」、「無牌賣酒」等罪名拘捕102男72女(16至70歲)，當中38人已被檢控。執法部門將不時展開行動，繼續打擊黑幫收入來源。

此外，人員在周二(27日)截查一名30歲本地男子，在其身上及所租用單位檢獲共70.7克懷疑氯胺酮、包裝紙及包裝工具等。部分懷疑毒品被包裝成糖果模樣，一旦被兒童誤食，後果不堪設想。人員經調查後，以涉嫌「販毒」拘捕該名男子。

另一邊廂，執法部門留意到有黑幫為壟斷地盤飯盒生意，從中無本生利，會向地盤商販收取約1萬港元入線費，以及數千元的月費，並就每個售出飯盒拆帳約5港元。人員於是喬裝商販前往元朗一個地盤擺檔，從中收集證據及情報。該批人員其後被懷疑黑幫人士接觸，並被對方以言語威脅，試圖以武力驅趕，並向他們收取租金。

根據情報所得，人員於昨日(28日)聯同食環署展開行動，在落馬洲搗破一個非法工場，以涉嫌「無牌經營食物製造廠」拘捕一名56歲本地女子，並在錦上路一帶地盤，以涉嫌「無牌販賣」及「阻街」拘捕檢控2男1女(34至42歲)。相信黑幫除了收取商販「保護費」外，亦自設工場「一條龍」銷售黑心飯盒牟利。執法部門再於今晨(29日)搜查元朗區內多個目標地點，以涉嫌「自稱三合會成員」及「刑事恐嚇」拘捕兩名分別29及39歲男子，他們已被扣留調查。