商用車三隧劃一收$50　非專營巴士業界料每月成本增廿萬

備受爭議的「三隧分流」方案，昨日(28日)獲立法會通過，最快8月至今年底分兩個階段實施。當中，不管使用哪條隧道，商用車每次劃一收費50港元，無論首階段或第二階段的收費都維持不變，未能如私家車般享有「不同時段、不同收費」。非專營巴士業界今日(29日)概嘆只能默默承受，料業界每月成本最多増20萬港元。學童巴業界就指紅隧大幅加價4倍後，料每名學童需承擔300港元車費，業界不排除發起請願行動表達心聲，盼政府能分階段增加隧道費，讓業界有喘息空間。

公共巴士同業聯會副主席鄧子強曾多番為業界爭取最完善方案，無奈立法會昨日三讀通過既定方案，他概嘆「縱有不滿，默默承受」。他坦言劃一收費方案不合理，因業界車輛大多使用紅隧過海，在變相加價4倍後，預期各公司因隧道費成本增加的開支每月由2萬至20萬港元不等。以他公司為例，不但要多付紅隧多出的開支，更憂慮原本可以用錢買時間的西隧日後加價後優勢不再，變回塞車的隧道反令客人流失，雙重打擊下料公司每月損失逾5萬港元。他指既然私家車能在第二階段按不同時段收費，要求方案適用於商用車，「非繁忙時段紅隧變返10蚊，咁起碼令到我哋唔使咁傷，一視同仁先至合理。」

至於學童車協會主席林志平坦言，接載學童過海的學童車公司，只能「硬食」加價方案，形容業界無奈及有苦難言，主要是紅隧加價4倍後，每輛車每日要多付160港元隧道費，按每月上學22日計算，每月增加的額外隧道費約3,000港元，而每輛車平均僅載7至12人，若以平均每車10人來攤分成本，每名學童每月需多付300港元車費。

林直言，難以將成本直接轉嫁學生，預料初期只能由各公司以開源節流等方式應對，而加價一出也會令學生流失，亦因現時乘車人數少，有一名學生流失都會引起骨牌效應。被問到會否向政府表達業界不滿，林概嘆目前表達意見的渠道已收到很窄，在最後關頭，不排除部分業界會透過請願等行動表達心聲，但目前只盼政府能夠虛心聆聽業界的訴求及了解業界苦況，在實施首階段計劃後認真研判及審視成效，在第二階段作認真檢討，「政府話三隧分流唔係為咗賺錢，但我哋冇得揀係咪繁忙時間送啲小朋友返學，希望真係聽到我哋心聲。」