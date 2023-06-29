M+博物館草間彌生展覽　移師西班牙美術館展出　

位於西九文化區、亞洲首間全球性當代視覺文化博物館M+今(29日)宣布，特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」現於西班牙畢爾包古根漢美術館展出，展期由6月27日至10月8日。該展覽由M+舉辦，於去年11月12日至今年5月14日在香港M+展出期間，接待超過28萬來自本地及全球各地的訪客人次參觀。

於畢爾包古根漢美術館展出的「草間彌生：一九四五年至今」由M+副總監及總策展人鄭道鍊、獨立策展人吉竹美香和畢爾包古根漢美術館策展人Lucía Agirre共同策劃。該展覽將曾在M+展出的其中200件作品，包括繪畫、雕塑、流動影像、裝置及檔案資料運往西班牙展出。M+的「草間彌生：一九四五至今」是歷來最全面的草間彌生回顧展，移師畢爾包古根漢美術館的「草間彌生：一九四五至今」成為西班牙10年來最大規模的草間彌生回顧展。

另外，草間彌生的3件深受觀眾歡迎的大型藝術作品繼續在M+展出，訪客可憑標準門票到B2層參觀《圓點執念──渴望天堂的愛》（2022）及M+委約場域特定裝置《神經的死亡》（2022），而草間彌生的大型雕塑《南瓜》（2022）則繼續於地下大堂讓公衆免費觀賞。