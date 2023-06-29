蘋果日報涉欠汽車租賃公司逾3.6萬港元　押後至7.21裁決

由黎智英於1990年開設的壹傳媒有限公司，其集團旗下的《蘋果日報》早前被1間汽車租賃公司入稟小額錢債審裁處，指蘋果沒有繳付燃油費及汽車保險相關費用，追討超過3.6萬港元款項。案件今（29日）正式開審。庭上透露，現時爭議的只有約2.4萬港元費用。審裁官押後至7月21日裁決。

本案原告是大昌行汽車租賃，被告是蘋果日報有限公司。原告在申索書指，被告拖欠原告36,439.5港元。被告代表今日確認，現時只爭議4項費用，包括汽車保單自負額，涉款15,000港元；其次是維修費用，即還車時汽車有損壞，此項目涉款8,800港元；還有566港元油費和180.5港元換軚費，合共24546.5港元。

就着1.5萬港元費用，申索方指，2021年5月11日，被告方有車發生交通意外，司機之後被判不小心駕駛罪成，罰款1000港元。就事件申索方要被告繳付1.5萬港元保險「墊底費」。被告代表回應說，不爭議曾發生意外，爭議之處是數額，因申索方沒有具體單據。審裁官聽罷雙方陳詞後，下令申索方在7月13日或之前提交進一步文件及資料，被告不遲於7月20日回應，法庭會在7月21日下午裁決。審裁官關注，等候裁決期間，被告方的法律地位會否改變，例如清盤，被告方則說現階段公司法律地位相信不會改變。

案件編號：SCTC008322/22