斥幼兒託管服務不足　難釋放婦女勞動力　促檢討社區保母計劃

多位議員指出本港婦女就業最大障礙是照顧家庭責任。議員林素蔚強調本港婦女就業最大阻礙是無人協助照顧小朋友，幼兒照顧服務數量不足夠，輪後時間長達1年，呼籲政府增加各區託兒服務名額，縮短落後時間，開設學童課餘託管服務，延長留校時間至7、8點並提供輔導服務，令基層婦女可以安心工作。

議員梁文廣指2022年香港女性勞動人口參與率只有48.4%，意味着大量具備勞動力的婦女未有投身勞動力市場，主要原因是照顧家庭及孩子的責任而成為全職家庭主婦。他表示不少婦女反映日間和課後託管很有幫助，但不是僧多粥少就是價格昂貴。他促請政府盡快推出計劃，檢討社區保母服務需求，增加保母津貼和培訓名額以分擔媽媽們的壓力，勞動市場方面，政府應推廣幼兒照顧者友善就業，例如彈性上班、職位共享等，既讓媽媽們有空閑時間投身職場，同時僱主亦可以靈活調配人手，達到雙贏，還可以參考外國經驗，引入家庭生活假，吸引著重家庭的人才加入市場。

銀髮族的勞動力亦不容忽視。議員陳沛良指很多僱僱主擔憂保費支出增加而不願聘用長者，他澄清實際上勞工保險沒有年齡限制，保費水平因應工種，工資等釐定，建議政府澄清保費誤解，為僱主提供誘因，例如增加津貼、降低扣稅額等，同時調低長者薪俸稅率，使更多長者投入市場。