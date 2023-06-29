職訓局青年學院團隊設計卡牌　助初中生掌握基礎運算

職業訓練局(VTC)機構成員青年學院師生團隊為初中生設計一系列桌上遊戲，將數學概念「遊戲化」，提升學習興趣。首個卡牌遊戲已於9間中學試行，備受好評。

團隊獲優質教育基金資助，設計3款與數學相關的桌上遊戲，分別協助中一至中四的學生學習基本運算、代數方程式，以及對數（Logarithm）。而首個學習基礎運算的卡牌《I’m Number Hero》已面世，玩法類似時興的卡牌遊戲，玩家手持1至10的「數字牌」及16、36、100等「平方牌」，輪流拼出一條完整的算式，算式答案最大者獲下一輪出牌權，首先出完所有牌的玩家獲勝。卡組內亦包含多張「功能牌」，增添遊戲的變數，讓學生在計數同時，亦要考慮出牌的部署，擬定攻守互動的策略，挑戰記憶力及策略性思維。

配合青年學院「專題為本研習」及跨學科的教學理念，一批分別來自職專文憑(設計及印刷媒體)及職專文憑(電子及電腦工程)課程的學生亦有份參與項目，分別負責實體版卡牌的美術設計及程式版遊戲的編程。青年學院(九龍灣)設計及資訊科技組高級講師嚴耀宗表示，冀透過簡單遊戲，提升學生學習數學的興趣和信心，培養自主學習的能力。青年學院已安排9間中學試玩實體卡牌，並向約100名學生進行問卷調查收集意見，發現大部分受訪學生認同卡牌讓他們更容易理解數學計算概念；逾95%學生認為遊戲有趣，能提升學習興趣。第二及三副數學桌遊亦預計於今年底及明年初面世。