醫健通「健康管理」功能　中大研究證有助糖尿病人控制血糖

中大醫學院與醫務衞生局合作的研究發現，政府的病人電子健康紀錄平台「醫健通」，對糖尿病人自我管理血糖有成效，若同時使用程式中的「健康管理」功能，血糖管理表現平均高出4成，年輕女性機率更高出6成，研究結果已在國際醫學雜誌《自然》旗下的合作期刊發表。

政府於2021年1月推出醫健通電子平台，為大眾提供免費和終身的電子健康記錄。隨後在同年7月新增「健康管理」功能，讓用戶可自行記錄血壓、血糖指數和心率，監察身體狀況的變化，管理自己和家人的健康。醫護人員亦可以透過醫健通平台掌握病人的健康狀況，方便診症或提供健康支援服務。

研究團隊前年1月至去年5月，收集了109,823個糖尿病患者的數據並進行分析，包括社會人口統計學資料、生活習慣、臨床參數包括糖化血紅素(HbAIc)水平，以及使用醫健通和電子健康管理功能的情況，以了解控制HbAlC至理想水平(低於7%) 的影響因素。參加者當中有31,723人為醫健通用戶，當中有1,744人同時使用醫健通的「健康管理」功能。結果顯示，他們的血糖管理表現最好，成功控制糖化血紅素至理想水平的機率平均高出40%，其中年輕女性患者的機率更高出60%。

團隊發現，60歲或以上長者使用「醫健通」的比例只有24%，相對於60歲以下群組的43%少接近一半。研究的第一作者、中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院研究助理教授黄俊杰博士指，控制血糖水平至理想水平對於患有糖尿病的長者十分重要，應思考如何減少長者在使用「醫健通」方面遇到的障礙，同時鼓勵家人利用「醫健通」幫助管理他們的健康。