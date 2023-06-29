買賣智能電話騙案一周12宗 有受害人被彈票黨呃走6萬元

過去一周，執法部門接報至少12宗關於買賣智能電話的騙案，其中一名男賣家在社交平台放售2部全新的智能電話，引來「彈票黨」垂涎。騙徒先存入空頭支票，交收時向男子出示入票憑證並取走電話，其後騙徒再訛稱自己錯誤地重複入帳，要求男子透過轉數快退回差額3.8萬港元。男子不虞有詐，轉帳後才驚覺騙徒的支票根本未能兌現，最終貨財兩失，損失近6萬港元。

「彈票黨」騙徒一般會以無效支票付款，將未能兌現的支票存入賣家戶口，營造虛假的入帳紀錄。執法部門提醒，貨款必須反映在銀行帳戶的「可用結餘」才算成功收款，絕不能單憑入票收據作實。如有懷疑，應終止交易。

截至昨日(28日)，最常涉及騙案的貨品包括演唱會/主題公園門票/ 船票、手袋、智能電話、酒店/露營/旅遊套票、傢俬/家庭用品、珠寶首飾、手錶、貨幣兌換服務、保健食品及海鮮食品。詐騙專頁則有America Japan Korea百貨易購、Go for a travel、Lok W Lok (UID: 100091469586203)、Travelliker (假冒同名專頁)、Wong Sum Tang (UID: 100075068947935)、比比孔 (UID: 100013677133457)、迅穎貿易行。