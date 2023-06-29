6男涉與14歲女童肛交或性交　當中3被告保釋覆核遭拒續還押

14歲女童透過交友程式認識數名本地男子，並懷疑與他們分別發生性行為。6名男子被控「與年齡在16歲以下女童非法性交」等罪，案件初次提堂時，6人均要還押。當中兩人昨（28日）向高院申請保釋獲批，至今（29日）再有3名被告在西九龍裁判法院提出保釋覆核。惟裁判官聽罷陳詞後，再拒絕3人申請，下令他們繼續還押。本案將會在8月16日再訊。

今日申請保釋的是吳啟正（21歲，工程實習生）、文家榮（40歲，教師）及黃栢康（25歲，自僱YouTuber）。其中吳啟正被控於2023年5月27日，在荃灣海壩街福來邨永寧樓126室與14歲的女童X非法性交。文家榮則被控於6月1日，在旭逸酒店荃灣805房與X非法性交。文另被控於2023年6月19日，在荃灣綠楊新邨一單位管有兒童色情物品，即2張相片。黃栢康則被控於6月2日，在葵涌和宜合道荃灣絲麗酒店1106房襲擊X，於同日同地與X非法性交。

同案其餘3名被告中，譚兆竣（25歲，教師）及曹杰庭（28歲，消防員）昨日向高院申請保釋，結果獲批。餘下的被告陳家明（30歲，地政主任），在案件首次提訊後，暫未再申請保釋，續還押候訊。

案件編號：WKCC2684/2023