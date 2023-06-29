3漢助詐騙集團洗黑錢被捕　1人曾涉奪命車禍遭控

深圳早前發生1宗涉款140萬元人民幣的電信騙案，約98萬元不法資金經銀行卡轉移到澳門，其中約75萬元在澳門珠寶店被刷卡套現。與案有關的1名內地男子，在本月22日在深圳乘搭鐵欲潛逃時被捕。

澳門執法人員接獲內地反詐騙中心通報經調查後，發現3名澳門男子涉嫌協助內地詐騙犯罪集團，將詐騙所得的騙款利用銀行卡接收，再到澳門中區兩家珠寶店刷卡購買貴價財物，藉以將騙款「洗白」，昨日(28日)採取行動，將該3名涉案男子拘捕，檢獲總值75萬澳門元由騙款購買的貴價財物及疑犯犯罪所得款項，各人均拒絕合作亦不配合調查。

在澳門被捕的3名澳門男子分別姓呂(33歲)、姓溫(28歲)及姓徐(25歲)，均報稱無業。而內地公安在深圳拘捕的內地男子姓李(約30歲)。調查顯示，案中溫負責駕駛車輛接載同黨李到珠寶店消費，而溫和徐負責「把風」，並接收由李從珠寶店購得的貴價財物。3名被捕澳門男子已被落案控以「犯罪集團」、「詐騙罪（相當巨額）」及「清洗黑錢罪」案。

另外，調查顯示，溫於今年3月在澳門涉及一宗嚴重交通事故，是該交通事故中引致他人死亡的司機，涉嫌觸犯過失殺人罪，被司法機關採取終止駕駛權利的強制措施，並收回駕駛執照和禁止駕駛車輛。溫在這宗洗黑錢案案發時處於停牌期間，卻駕駛車輛協助內地詐騙犯罪集團犯案，將會被加控「在禁止駕駛期間駕駛」和「加重違令」罪，案件今日(29日)上午移送法辦。