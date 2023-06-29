港島明起一連兩日實施特別交通安排　博覽道等將封閉

為配合七一當日灣仔北舉行的儀式，港島區將於明日(30日)0時01分至7月1日中午12時實施特別交通安排，包括封閉部分道路、實施交通改道，而位於博覽道的旅遊巴士停車位及上落客區、位於博覽道東的上落客區將暫停使用。在特別交通措施實施範圍內非法停泊的車輛，將會在沒有事前警告的情況下被拖走或被重複票控。

會封閉的道路包括博覽道、博覽道中、博覽道東；中環及灣仔繞道隧道通往博覽道的支路；介乎中環及灣仔繞道隧道灣仔出入口與菲林明道的龍和道東行線。另外，介乎中環及灣仔繞道隧道灣仔出入口與菲林明道的龍和道西行線及龍達徑將於7月1日上午5時30分至中午12時封閉。

此外，亦實施一系列改道，包括沿龍和道東行前往菲林明道及鴻興道的車輛須右轉入龍合街南行，而前往東區走廊的車輛須駛入中環及灣仔繞道隧道東行；沿龍合街北行右轉的車輛只能經龍和道東行進入中環及灣仔繞道隧道東行；由中環前往灣仔的車輛須改經民寶街、耀星街東行及龍和道東行。另於7月1日上午5時30分至中午期間，沿鴻興道西行前往龍和道西行的車輛須改經菲林明道南行、菲林明道北行、港灣道西行、分域碼頭街迴旋處、分域碼頭街西行及龍合街北行。