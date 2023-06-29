掃九龍毒品「子母倉」　揭茶葉包裝藏逾1.2億元冰毒　拘兩越南假難民

執法部門根據線報及經深入調查，昨日（28日）展開反毒品行動，期間搗破2個分別位於牛頭角及觀塘的毒品儲存倉，拘捕2名負責看倉的越南假難民，檢獲約174公斤、總值逾1.2億港元的懷疑冰毒。案件檢獲的冰毒數量，屬於本年度單一案件中最高。

昨日下午時分，人員在牛頭角一個唐樓單位外，截查一名可疑男子，並在他手持的膠袋內檢獲一包以茶葉包裝作掩飾的懷疑冰毒。人員隨即將該名男子押入他剛剛離開的單位搜查，再在屋內一個行李箱搜出13包採用同樣包裝的懷疑冰毒，以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕該名持「行街紙」的20歲越南漢。

與此同時，人員進行埋伏時，亦發現另一名31歲越南聲請漢在附近徘徊「睇水」，於是將其拘捕。經調查後，相信該名男子屬於同一個犯罪集團， 負責為20歲被捕人士通風報信，以及管理另一個設於觀塘工廈的毒品倉。人員其後在涉事工廈單位的4個紙皮箱內，起出160包與牛頭角毒品倉包裝相似的懷疑冰毒。

據悉，2個涉案毒品倉只運作近1個月，而檢獲的懷疑冰毒每包約重1公斤，估計市值約1.235億港元。被捕人士現正被扣留調查，稍後將被落案暫控相關罪名，案件明日(30日)於觀塘法院提堂。

調查人員表示，本案的販毒集團利用不同類型單位作「子母倉」儲存毒品，其中觀塘工廈單位被闢為「母倉」，相信是先將毒品放進混入雜物的紙皮箱，再趁繁忙時間運送入倉。而集團亦會租用一些短期租約的唐樓單位作「子倉」，放置相對較少分量的毒品，以便成員將毒品分批銷售。另外，該集團分工細密，包括安排人手負責不同倉庫，販毒期間亦會於不同地方安排「睇水」，減低被捕風險。

同時，人員留意到販毒集團僱用持有「行街紙」的外籍人士犯案，相信是看中他們在本港無長期居留住所、無特別聯繫，從而增加人員掌握他們的資料及執法的難度。人員相信，行動已阻截大批毒品流入市面，現正追查相關毒品來源及銷售渠道，不排除有更多人被捕。