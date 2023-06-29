初選案被告彭卓棋完成作供　料下周一何啟明出庭自辯

47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，今（29日）在西九龍法院（暫代高院）續審。被告之一、獲准保釋的前南區區議員彭卓棋續自辯。他說國安法生效後便撕毁政綱，雖然沒有再發聲明解釋，但「明眼人都會知我哋縮咗㗎嘞」，重申自己無意無差別否決財案或顛覆國家政權。彭卓棋完成作供，料下周一會輪到何啟明出庭自辯。

庭上展示一張被告instagram截圖，顯示被告和兩名男團隊成員，一手握拳頭，一手拿着撕成兩半的宣傳單張。彭卓棋說，這是《港區國安法》生效後，他為了傳達擔心違法、放棄政綱的意思才拍攝的照片。法官問彭為何要握拳，又指若不發聲明闡述，別人或不明白他想表達的事情。彭強調，他當時應該上載照片已經足夠，坦言「明眼人都會知我哋縮咗㗎嘞」。至於握拳的原因，彭解釋是「攝影師叫擺啲有型嘅姿勢」。

庭上另展示一張在2021年1月6日，執法部門在彭卓棋辦事處所拍攝的照片，照片上顯示辦事處門外有一幅「連儂牆」。法官指，既然當時他已經在初選落敗，政治語言無法令他勝選，他大可以做回自己，問彭為何仍保留連儂牆。彭說「無特別意思點解唔拎走」 認為牆上沒有違法的東西。控方向彭指出，他初選期間所說的言論不只是政治語言，而是選舉承諾，並有意實現。彭否認說法，亦否認他打算連同其他人無差別否決財政預算案，迫政府回應五大訴求，或有意顛覆政權，但承認初選期間繼續處理大灣區事宜，是有矛盾。

案件編號：HCCC 69/2022