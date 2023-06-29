47歲婦承認詐騙按揭貸款570萬元　今判入獄22個月

一名按揭貸款申請人涉嫌以詐騙手段，向兩間財務公司騙取物業貸款共570萬港元，被廉署控告兩項串謀詐騙罪，案件今（29日）在西九龍法院（暫代區院）審理。被告承認兩罪，被判入獄22個月。區院暫委法官嚴舜儀判刑時稱，被告以欺詐手段取得貸款，案情嚴重，須判處阻嚇性刑罰。

被告是47歲的張佩珊。案情透露，被告2011年購入一個物業，其後於2014年12月把物業抵押給一間財務公司永豐信貸有限公司(永豐)，取得一筆約330萬港元的按揭貸款(貸款一)。她於2014年12月至2015年4月期間，經一名貸款中介人先後向另外兩間財務公司就該物業申請兩筆二次按揭貸款(二按)。為申請該兩筆二按貸款，被告在該貸款中介人安排及協助下，向環球信譽財務有限公司(環球信譽)提交貸款一的協議書副本，而該協議書經揑改，指貸款一的金額為124萬港元。

案情續指，她其後又以同樣手法，向中金投集團有限公司(中金投)訛稱貸款一的金額為80萬港元。環球信譽及中金投相信被告提交的文件真確無誤，分別向她批出二按貸款240萬港元及330萬港元。廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現案發時上述物業的市值估價約430萬至540萬港元。調查亦發現，被告獲環球信譽及中金投發放二按貸款後，將其中逾59萬港元當作「茶錢」轉交該貸款中介人。

案件編號：DCCC 871/2022