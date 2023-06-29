政府撤回管制即棄塑膠榚點裝飾　PE膠手套禁派不禁售

政府今年3月向立法會提交《2023年產品環保責任（修訂）條例草案》，建議禁止在本地銷售即棄膠餐具和禁止餐飲處所向顧客提供任何即棄膠餐具，並管制即棄塑膠產品的製造、銷售和供應。立法會法案委員會今日(29日)審議管制即棄塑膠餐具和用品的草案，當局表示，有見議員指即棄塑膠榚點裝飾對環境影響相對較小，將撤回相關的管制。

環境及生態局代表指，有議員表示由聚乙烯（PE）製成的即棄膠手套在個別情況下，有真正需要，例如確保食物衞生，當局將修訂管制方式，將在第一階段禁止免費派發PE膠手套，而不是在第二階段禁止銷售和免費派發。

當局又稱，餐飲、零售和酒店業希望延長準備期，但當局表明在草案通過後半年才實施第一階段管制，已是務實的做法，在「走塑」步伐和社會適應之間取得平衡。當局又指，減少使用塑膠是大勢所趨，社會亦普遍支持管制計劃，當局已一直鼓勵各行業避免售賣即棄塑膠產品，並盡早做好準備。另有議員關注草案，以「設計使用次數」並非多於一次的用品，定義為即棄用品，容易產生漏洞，指生產商只要標示用品可多次使用，就可以規避管制。不過，當局指若將定義改為「設計為使用有限次數後即需丟棄的產品」，將令定義更模糊，可能導致執法困難。