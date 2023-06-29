兩男夥「韋家幫」成員爆竊被捕　涉8案損失210萬元財物

執法部門留意到針對村屋、或低密度屋苑的爆竊案，過去半年有上升趨勢，涉案村屋或別墅均位置較偏遠、近草叢或山邊、保安設防較低、甚至沒有設防。人員經深入分析情報及翻看大量閉路電視後，鎖定一個以本地人為骨幹，夥同非法入境者的爆竊集團。

周二(27日)晚上約9時，人員在上水區截獲爆竊集團主腦，當時他以私家車接載一名非法入境者，並於司機座位底，檢獲鋸、士巴拿、鉗、防滑手套等犯案工具，另在該名非法入境者的背囊內，起出2支鐵筆、電筒及一套全黑衣服，包括鴨舌帽、手袖、防滑手套、口罩、風褸及一條長褲。翌日(28日)，人員亦拘捕涉案私家車車主，懷疑他為集團骨幹成員之一。

該3名(35至63歲)中國籍男子，涉嫌「入屋犯法」、「外出時備有偷竊用的物品」、「安排未獲授權進境者前來香港的旅程」及「非法入境」等罪被捕，當中姓韋(35歲)男子為內地人，61及63歲男子則為本地人，分別報稱建築工人及商人。人員相信該爆竊集團涉及至少8宗發生於九龍及新界的爆竊案，財物損失逾210萬港元，最高一宗損失約85萬港元，失物包括現金、首飾及電子器材。

另外，集團成員分工仔細，主腦負責接應非法入境者，並安排窩藏他們的地方、以及安排其到目的地犯案，然後接載他們離去。3名疑犯現正被扣查，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。