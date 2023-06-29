上月19區誘蚊器指數超警戒線　牛寮及木棉山錄44%屬最多蚊

本港連日時晴時雨，天氣容易令蚊蟲迅速滋生。食環署今(29日)公布，本港5月的白紋伊蚊誘蚊器指數為16%，屬二級水平，顯示監察地區內白紋伊蚊的分布情況頗為廣泛。64個監察地區中，19分區的誘蚊器指數高於20%的警戒水平，當中牛寮及木棉山分區誘蚊器指數達44%，連續2個月成全港最多蚊；其次是同區的西貢市，也錄得40.4%。至於掃管笏、元朗市中心、上水、粉嶺，指數亦超出30%的水平。

另外，今年5月的白紋伊蚊密度指數為1.4，表示在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中，白紋伊蚊成蚊的平均數量為1/4隻，顯示整體監察地區內的白紋伊蚊成蚊數量並不多。香港今年至今錄得14宗外地傳入登革熱個案，由於白紋伊蚊是傳播登革熱的病媒，亦可傳播寨卡病毒，故市民應繼續採取有效的防治蚊患措施。

署方又稱，持續炎熱及有雨或導致5月白紋伊蚊誘蚊器指數上升，當局已與相關政府部門深化在各自管轄範圍的防蚊及滅蚊工作，，清除蚊子潛在孳生地，並加強公眾宣傳教育。5月份分區誘蚊器指數高於20%警戒水平的監察地區當中，部分的指數在6月份的第一階段監察中已回落。另外，截至今年5月，當局消除逾20,425個蚊子孳生地點，並就蚊子孳生共提出76宗檢控。