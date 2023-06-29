公院護士流失率逾1成　較上季減458人手　料英國59醫護年內到任

本港公營醫療服務長期供不應求，加上醫護流失率高企，加劇公院的壓力。醫管局今日(29日)表示，截至今年4月底，過去一年醫生流失率為7.1%，較1月底輕微回落0.1個百分比；護士的流失率則為10.9%，較1月底輕微回落0.3個百分比。不過，醫院管理局主席范鴻齡坦言，護士人數相較上一季仍然減少458位，為負增長，情況令人關注，故當局歡近政府就海外護士有限度註冊作修例，相信修例會盡快通過，屆時當局會「好似增聘醫生咁」，派隊增聘非本地培訓護士人手。

至於已在本月正式啟動的環球醫療人才計劃，可吸引年輕專才到港服務1至2年。范鴻齡於醫管局大會後公布，現時已有20名專才表示有意參與，包括來自歐洲、東南亞及大灣區城市，大部分已擁有專科執業資格，故無硬性規定服務年期，冀年內有至少10人「可成事」，他們的工作待遇將於本地員工相同。他又提到，醫管局早前到英國及澳洲搶人才，其中英國有59名醫療人員通過鄰選程序，於今年內陸續加入醫療團隊；澳洲亦有45人獲有條件聘書。

「退休後延任」方面，2023至2024年度有65名退休醫生願意繼續為醫管局服務，佔本年度退休醫生的84%、退休護士方面則有241名，佔本年度退休護士的51%。

醫管局為挽留員工而推出的低息貸款計劃，范鴻齡表示，至今接獲超過1,100宗申請，逾一半的申請是流失較多的職系，申請人士平均年齡為37至42歲，認為計劃反映有成效。當局將於本月起陸續發出原則上批准書，申請人收到後可以選擇心儀的樓宇，當局會安排貸款。