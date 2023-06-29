將軍澳藥房售3款未註冊藥物　其中2款含禁藥「新斯的明」

將軍澳一間藥房涉嫌非法管有及銷售未經註冊藥劑製品，其中有產品更含有禁藥成分「新斯的明」，使用後可能出現眼痛不適及視力模糊的副作用。衞生署今日(29日)從涉事藥房檢獲2款眼藥水及1款外用藥，產品包裝上均沒有附印香港藥劑製品註冊編號，當中大部分僅附有日文及英文標籤。署方強烈呼籲市民切勿購買或使用未經註冊藥劑製品，因其安全、效能及品質均未獲保證。

初步調查顯示，行動中所檢獲的相關產品其中2款含有「新斯的明」，屬《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥。調查仍然繼續。衞生署呼籲已購買並使用有關產品的市民應立即停止使用，如有懷疑或使用後感到不適，應尋求醫護人員的意見。市民亦可於辦公時間內，將有關產品交予灣仔衞生署藥物辦公室銷毀。

含有「新斯的明」的眼藥水可用於治療青光眼，其副作用可導致眼部疼痛和不適，以及視力模糊。含有上述成分的產品只應在註冊藥劑師監督下於藥房出售，並須憑醫生處方購買。

根據《條例》，所有藥劑製品均須獲香港藥劑業及毒藥管理局的註冊，方可合法於市面售賣。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬港元及監禁2年。