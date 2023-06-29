九巴龍運全體員工加薪4.2%　與建議8%有差距　工會指無奈接受

五間專營巴士今月18日起加價，其中九巴、龍運巴士員工率先迎喜訊。巴士公司今(29日)宣布，全體員工今年度加薪4.2%，全職月薪車務及維修員工底薪增加不少於905元；約9成相關月薪車務及維修員工，月入加幅不少於4.65%。各級車務及維修人員的薪酬加幅追溯至6月1日生效，文職人員等職系則於9月起生效。

九巴表示，薪酬調整後，以新入職月薪車長每天工作10小時計算，計及年終雙糧，平均每月收入可高達27,300港元。巴士公司又表示，持續投放資源增設環保車隊及安全設施，加上鐵路網絡擴展，國際燃油價格波動，勞動市場緊張，令巴士營運充滿挑戰。今年的薪酬檢討方案，已考慮營運情況、財政狀況、市場環境、薪酬趨勢調查結果，以及員工士氣等，盼提升薪酬待遇，能挽留人才。

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰表示，工會今年原先建議加薪8%，惟資方談判時指巴士加價亦難以彌補虧損，前景尚未樂觀，對最終加幅4.2%，形容只能無奈接受。不過，巴士公司承諾，全薪員工底薪增加不少於905港元下，個別底薪較低既員工實際加薪幅度為4.4%至6.45%。黎又指，工會建議改善多項福利，部分取得大突破，例如駕駛導師、車務督察等，以往被計為文職人員，明年起將與前線員工看齊，6月起調薪。另外，巴士公司亦承諾未來會檢視員工增薪點。