「全民節能減碳2023」運動啟動　推動香港低碳轉型

環境及生態局和機電工程署今日(29日)啟動「全民節能減碳2023」運動，推動各界攜手節能減碳，加快香港的低碳轉型。環境及生態局副局長黃淑嫻表示，政府致力爭取於2050年前實現碳中和，並力爭在2035年前把香港的碳排放量，從2005年的水平減半；又呼籲各界參與運動，採取行動應對氣候變化的挑戰。

黃淑嫻表示，現時香港約9成的電力用於建築物。要達到碳中和目標，要提升屋宇裝備裝置的能源效益標準，同時降低各種器具的能源消耗。今年簽署《節能約章2023》的參與場所超過3,200個，他們承諾在6至9月把旗下物業的平均室內溫度維持在攝氏24至26度，會關掉不需要使用的電器，選購具能源效益產品，推廣能源數據的透明度，並分享節能措施和成果及促進既有建築節能改造。

「全民節能減碳2023」運動由環境及生態局和機電署舉辦，涵蓋《節能約章2023》、《4T約章》及《慳神大比拼2023》。在《4T約章》方面，超過750個場所承諾訂立節能目標，並制定時間表，確保節能成果及建築物能源數據的透明度，並報告節能成效，以及鼓勵同行一起邁向節能目標。