衞生署推行「健康促進學校計劃」　改善學生身心社交健康

世界衞生組織推動的「健康促進學校框架」，已被許多國家地區採用，證明有效改善學生的身體、精神和社交健康。衞生署今日(29日)表示，舉辦健康促進學校計劃嘉許禮暨分享會，活動共中一個目的是加強學校對相關概念的認識。

「健康促進學校」的概念旨在透過學校各成員通力合作，令校園成為一個有益於生活、學習及工作的健康環境。衞生署自2019/20學年起，以先導計劃形式在30間中小學推行「健康促進學校計劃」，以6個發展領域為基礎，分別是健康學校政策、學校環境、校風與人際關係、家校與社區聯繫、健康生活技能與實踐，以及學校保健與健康促進服務，協助學校訂立校本健康推廣的發展策略，逐步實現健康校園的目標。

衞生署署長林文健表示，感謝參與學校為如何在校園環境推行「健康促進學校」概念打造一個鞏固的基礎。他冀盼各個專業及不同界別的持份者，包括政府、學校領袖、教師、家長、社區夥伴等，能為推廣學生的健康和福祉共同努力，讓每所學校成為健康促進學校。

當局將於2023/24學年繼續推行「健康促進學校計劃」，同時將計劃命名為「全校園健康計劃」，並以「全校園，齊健康」為口號，協助學校更全面和有效推行校本健康推廣工作，進一步落實「健康促進學校」的概念。