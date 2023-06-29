公園著重美化規劃不周　數量質量下降　環團斥難應對炎夏

天時暑熱，很多人會到公園樹下乘涼。除此之外，公園還可改善微氣候。不過有環境倡議小組今日(29日)表示，市區公園雖然能有效減緩氣候災害，惟目前政府的市區公園規範未有考慮氣候應變因素，令公園未能發揮應有功效，擔心損害大眾的健康和引致嚴重的氣候不公義。

低碳想創坊青年氣候倡議小組「再愈市中森」於本月16日至22日訪問184位市民，發現逾80%受訪者相信市區公園能減緩氣候變化。其中，受訪市民認為市區公園能改善空氣質量 (73%)、減低城市熱島效應 (64%)等。然而，目前《香港規劃標準與準則》雖有提及公園能改善微氣候的好處，卻無提及其應變氣候災害的能力；並把焦點放在公園作爲「園景」的美化功能。同樣，2021年出版的《香港氣候行動藍圖2050》也沒有視市區公園爲應對極端天氣的有效方法，政府未有充分發揮市區公園的減災功能。

倡議小組於荃灣部分公園展開氣溫調查，綜合其他研究後發現，較舊的市中心是酷熱天氣和熱夜的「重災區」，更有可能因海平面上升而於2050年被淹浸。小組批評，在某些較易受到氣候災害影響的地區中，公園的數量和質量反為下降，使香港的氣候應變能力不足；公園不但會有大樹、水池和可透氣的鋪地面料等來散熱、吸水，更會配合街道微氣候和地形作升高或下沉式設計，以提升社區的排水能力。

環保協進會邱榮光主席解釋，公園地面鋪滿石屎會把熱氣困住，加劇本是石屎森林的香港的熱島效應，綠色力量總監鄭睦奇博士則強調，市區公園裏的樹木、泥土和水體能緩和熱島效應、暫存和吸收暴雨時的雨水、淨化空氣，並為眾多物種提供棲息地。小組促開展城市氣候適應評估方案，衡量氣候變化對香港各類生態系統、社區和弱勢持份者的影響；亦可借鑑倫敦、新加坡等地，透過市區規劃和設計令市區公園更具氣候韌性，納入氣候緩解和適應功能。