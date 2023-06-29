熱帶擾動近日常出現　坊間資訊網分析：打唔成風

近日雖然打唔成風，不過仍有雷雨，市民出門記得帶遮。

近日位於南海的熱帶擾動，即使強度維持較弱，卻仍在天文台的特別天氣提示中老是常出現，令關注天氣變化的市民摸不着頭腦，到底打不打風？坊間則有天氣資訊網站今日(29日)在社交平台發貼作出解答，指熱帶擾動泛指低氣壓，並根據昨日(28日)電腦預報，指近日南海的熱帶擾動幾乎肯定不會發展成為熱帶氣旋，換言之，打唔成風。

天文台的特別天氣提示有幾特別，根據2014年6月13日的「氣象冷知識」，每逢打風、落大雨，甚或是炎熱天氣時，天文台均會發出特別天氣提示，向市民提供重要的天氣資訊或提醒將有惡劣天氣出現。不過，坊間的天氣資訊網站「香港天氣資訊中心」在Facebook發貼指出，近日天文台如同驚弓之鳥，「任何三七廿一的天氣系統都如同猛獸般嚇倒天文台。」

文中以今次位於南海的熱帶擾動(93W)為例，指電腦預報在兩天前已顯示是次熱帶氣旋有一定機會「難產」，至昨日更顯示其環流及位置反應十分微弱，幾乎肯定不會發展為熱帶氣旋。即使如此，天文台其後卻不停利用特別天氣提示93W為較弱系統，甚至首次使用熱帶擾動一詞，該資訊網站指出該做法反而令市民更加困惑。

有網民則留言指，近日的特別天氣提示「很令人反感」，並形容「就好像天文台不停的在喊『狼來了～狼來了～』」；亦有人表示天文台是在「話畀人知我有做緊嘢㗎」。此外，該資訊網站亦在留言區從另一角度出發，指天文台今次透過特別天氣提示持續更新相關資訊，變相可讓市民了解天氣變幻莫測，預測並非必然發生，亦具有教育意義。