港大擴建工程被揭石屎現「蜂窩」　總承建商指言論具不實陳述

香港大學西高山校園重建項目被揭施工質量有問題。中科監察主席潘焯鴻日前在社交網站指出，工程建築工藝和質素差劣，並上載多張圖片指有關工程混凝土疑現蜂窩現象，牆身出現裂痕及露出鋼筋等問題。總承建商精進建築今（29日）發表聲明指，有關言論具有不實陳述，並將保留一切法律追究的權利。

精進建築指，潘焯鴻日前分享的圖片是早於今4月28日到6月3日時拍攝，並不反映目前施工工程狀況。公司早前於常規工地審查中發現有問題的混凝土，及後立即採取改善措施並與校方及顧問團討論修繕方案。

精進建築強調，有關問題並不涉及結構安全，有問題的工程只佔已完成混礙土構件約0.25%，並已立刻採取一系列措施應對，包括在註冊結構工程師同意及監督下，已將部分相對輕微有問題的工程移除及修補；主動提出將負責有關混凝土工程的團隊及監工替換，並增加適任的技術人員；提交進一步的修繕方案，處理原有修繕施工方案未能覆蓋的問題，包括移除欠妥及修補部分的混凝土，及將部分有問題的工程移除重建等。