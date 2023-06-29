「亂入」渣馬直播兼領獎　「劉馬車」遭田總永久禁賽

自稱「劉馬車」的香港網絡紅人劉駿軒是非不絕。今年2月舉辦的渣打香港馬拉松是放寬防疫措施後首個大賽，期間「劉馬車」卻在沒有報名的情況下「亂入」賽道參賽，並在網上直播全過程，甚至在終點站領取完成賽事獎牌，引來社會議論。中國香港田徑總會今日(29日)發聲明表示，將永久禁止「劉馬車」參加由該會舉辦的任何賽事，更特別提到相關賽事，包括但不限於渣打香港馬拉松。

田總在聲明指，劉駿軒(劉馬車)在沒有報名參賽的情況下曾闖入起點及賽道，並多次拒絕聽從工作人員的勸喻及指示，嚴重影響賽事進行，該會予以強烈譴責。跟進個案後，田總宣布永久禁止劉參與該會所有賽事，並稱對於任何人士作出影響賽事順利進行或參賽者及工作人員安全的行為，該會一律按既定機制嚴肅處理。

「劉馬車」於今年2月12日渣打香港馬拉松舉辦當天，走入起點賽道後拍片，其後又在終點站出現，並聲稱自己已完成整個賽事，更在片中稱自己沒有號碼牌，而中途亂入只為「做效果」，甚至其後更需由救護車送院，他又表明隨後會自首備案。其社交平台Instagram帳號於賽事翌日更貼出一塊賽事的獎牌，並於2月14日再發貼表示已自首。