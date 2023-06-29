長命港人惟社會欠整存政策配套　學者倡政府從健康長壽角度調整

本港人口高齡化問題值得關注，從大數據分析所得，香港85歲以上年齡組的死亡率方面相比其他先進地區為低。明愛專上學院今日(29日)一項研究指出，港人雖然長命，但現時社會政策缺乏整存的配套安排；有學者認為政府應在政策上予以調整，從健康長壽的角度考慮，探討如何健康地享受長壽，而不單單是長命百歲。

明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院徐明心表示，港人壽命較長可能與醫療因素，以及公共衞生政策有關，還可能涉及環境、社會和文化因素。不過學院副院長黃於唱卻指出，本港生育率低，加上移民壓力，普遍老年人口並未能享有優越的生活質素，各種範疇的政策亦未作出應對，也未能及時培訓具備相應知識和技能的專業工作人員提供服務。

另外，政府亦應擴大銀髮市場切合生活所需、增加健康和長期護理服務、建設長者友善環境、將年長人士納入勞動人口，並鼓勵長者參與社區服務，其中制定支援家庭照顧者的政策及社會服務，更是刻不容緩，以創造更多機會令長者維持其生活質素，在可能情況下發揮能力及貢獻社會。

因應近期持續發生與照顧者相關的慘案，學院研究教授莊明蓮則指，社會須為照顧者建立一個合宜環境，協助他們應付當中壓力，脫離困境。縱使現有不少社福機構推出了一些創新服務，但同工們卻需兼顧多種專業服務，在人手招募甚有壓力。為提供更全面的幫助，她認為這些人員需擁有良好的人際關係能力，以尋找及協調社區內不同機構團體。另要能夠運用成本效益和可持續發展理念，設計社區服務方案，推出創新試驗計劃，例如提供在家暫託服務，為家庭照顧者提供喘息機會。