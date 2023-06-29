香港藝術館「好物有型」明起展覽　4大展區包羅古今中外展品

香港藝術館明日(30日)起舉行「好物有型──香港藝術館藏精品展」，從豐富館藏中精選近一百件古今中外具不同藝術風格的藝術品，並歸納出四大氣質類型作展示，讓觀眾以互動而富趣味的角度欣賞藝術，踏上與別不同的個人美感體驗之旅。

觀眾在參觀展覽前可先進行「氣質測試」，然後按測試結果走進「清雅脫俗」、「力臻完美」、「時尚敏銳」或「冒險開拓」4大型格展區，欣賞與他們氣質性格相匹配的「專屬藏品」。重點展品包括吳冠中的《海風》、林佑森的《鐵樹》、清代康熙青花水波龍紋罐、北宋福建建陽窰黑釉兔毫紋茶碗、張衛的《泉‧范寬 vs 杜尚》等。藝術館邀請藝術家梁嘉賢為專屬藏品度身訂造對應的手繪角色，以及由本地品牌香言為各展區調配了五種專屬香味，在場內派發限量版香味貼紙，讓參觀者體驗餘味無窮的藝術之旅。

藝術館同時邀請了兩位香港藝術家阮家儀和李寶怡，以藝術館藏品為靈感創作全新場域特定藝術裝置。阮家儀以現成物製作成可轉動的《登陸何處》，配合燈光投射，在牆身上交疊出一抹夢幻景致，構成她對香港多元文化的體會。剪紙藝術家李寶怡經常往返香港與洛杉磯，她的作品《鳥語．花香》以人手剪出一個層層漣漪的大池塘，並以擴增實境建構一個鳥語花香的世界，以現代美學守護及發揚中國傳統工藝，作品亦反映她在異鄉對故土的尋根之情。