東方日報A1：勞動力斷崖下跌　摧殘百業

受到移民潮及疫情的打擊，雖然香港復常，但勞動人口斷崖式下跌大鬧「人才荒」，摧殘百業。立法會昨通過有關「推動釋放潛在勞動力」的議員議案及修正案。多名議員相信本港勞動力未用盡，有議員指現時申請公屋及各項政府福利的入息上限過低，不少基層市民為求上樓會「自我限制入息」，因而抑制勞動力，又斥幼兒託管服務嚴重不足，無法釋放婦女勞動力，勞工界又炮轟輸入外勞卻令本地勞工沒保障。政府亦預期香港勞動人口會進入長期下降的趨勢，當局會加強培訓，提供就業支援及締造有利的工作環境。

現時社會出現不少人「打散工」。議員陳仲尼指要解決人手荒要擴大人手基數，需要改變青年人炒散的心態，透過完整的專業教育和晉級階梯，「等打工仔從心底裏面由衷講我真係好鍾意返工」，從量到質提升本地勞動力。

勞工界議員梁子穎認為目前申請公屋、居屋及各類公共福利金的入息上限過低，社會普遍職位都超過入息限額，使不少人為申請公屋要「自我限制入息」，因而抑制勞動力。他建議調高申請公屋、居屋、同各類公共福利金的入息上限，讓申請人毋須因為有關限額而放棄就業，以鼓勵相關人士就業。

但另一議員謝偉銓對梁的意見有保留，謝認為調高申請公屋、居屋及各類公共福利金的入息上限，以鼓勵相關人士就業相當複雜同有爭議性，涉及整個公屋富戶政策、居屋抽籤制度、各類社會福利的公平性和可持續性等等，不應該倉卒決定，必須小心謹慎研究。

提出原動議的勞工界議員周小松指政府在爭議聲中仍然輸入外勞，但外勞非永久措施，當局有必要以行動向社會說明在限時輸入外勞期間，積極釋放潛在勞動力，否則人力缺口只會繼續延續，輸入外勞計劃只會一直存在。

對於政府早前公布多項人才政策，不少均與內地有關，包括輸入建造及運輸業外勞。議員吳永嘉指近年香港有風氣是；專才不足，內地輸入；勞工不足，內地輸入；學生不足，內地輸入。他批評本地有問題永遠不自行解決，指事事靠內地，會令人覺得香港是「攤大手板，長不大的孩子」。他強調香港營商排名領先不是必然，如果誇大勞工短缺問題，亦會妨礙外商在港投資的意欲。

勞工及福利局局長孫玉菡指香港出現結構性勞動人口下降，本地勞動人口由2018年368萬人的高峰，一直下跌，到去年年底的346萬人。據2019年的人力資源推算，預期香港勞動人口達峰值後，會進入長期下降的趨勢，推算本地人力供應在2022至2027年期間，平均每年下降0.6%，到2027年本港勞動人手短缺將達到17萬人，其中教育水平較低的勞工佔12萬。

他續稱，勞福局即將展開新一輪人力資源推算，將會改良推算方法，以便按選定的策略性經濟行業，評估主要行業緊缺的職位和快速增長的技能，反映主要經濟行業對不同資歷和技能水平工人的需求，配合香港未來發展的需要。

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