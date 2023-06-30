網片揭騎警疑體力不支　紅隧前收費亭前路肩翻側

近年警隊質素備受批評，捉賊被嘲「手無縛雞之力」，開車時亦被指「軟手軟腳」，駕駛技術屢被質疑。網上流傳一條騎警自炒的影片，事發今早(30日)約7時許，紅隧往港島入口出現車龍，道中有1名駕駛電單車的交通警員，疑因「行吓停吓」體力不支，連人帶車，在路肩翻側。

紅隧早上繁忙時間，入港島方向長塞不止已非新鮮事，正當一眾司機緩慢前駛之際。收費亭對開處，有1名駕駛電單車的交通警員，突然在路肩翻側。該名騎警「自炒」後，翻身抬起座駕。拍下警員「失威」一刻的司機，眼見無人受傷，亦隨即驅車離去。有網民指出，片段中全程未見騎警任何掙扎或保持平衡的動作，令人懷疑該名警員是否因疲勞於停車等候期間睡着，認為該騎警如此疲勞仍堅持駕駛，猶如馬路炸彈。有鐵騎士指「紅隧朝朝都咁塞，無食早餐真係頂唔順」，質疑警員因而體力不支而衍生意外。

涉及警方電單車或警車意外，過去屢見不鮮。本月7日，有3名交通警於何文田常樂街一帶執勤期間，其中1人疑腳軟自炒，倒臥撞到路旁一架貨Van，需要同袍扶起；今年1月3日，一輛警車沿新田落馬洲路行駛期間，無故逆線與一輛貨車迎頭相撞，幸無導致市民受傷，當時便惹來網民戲謔稱「阿sir逆線唔使你教」。另外，去年10月27日，兩輛警察電單車沿元朗公路往上水方向行駛，當駛至唐人新村交匯處對開，其中一輛電單車撞中一輛私家車，鐵騎警當場人仰車翻，另一鐵騎警見狀立即通報上峰。救護車接報趕至，將受傷警員送往屯門醫院搶救。