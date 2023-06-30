文化中心紐約愛樂樂團音樂會　下周二及周三晚現場直播

紐約愛樂樂團音樂會下周二(7月4日)及周三（7月5日)晚上8時在香港文化中心舉行。為了讓更多市民可以欣賞到樂團的精彩演出，康樂及文化事務署已安排兩場音樂會作現場直播，樂迷萬勿錯過。

是次音樂會將由樂團的音樂總監梵志登執棒。在7月4日首場音樂會，樂團將與國際知名小提琴家希拉莉．漢恩攜手呈獻布拉姆斯的D大調小提琴協奏曲，作品77，並在梵志登帶領下演奏柴可夫斯基的B小調第6交響曲，作品74，「悲愴」。7月5日次場則會演奏貝多芬的C小調第5交響曲，作品67和德伏扎克的E小調第9交響曲，作品95，「自新世界」。

市民可於當日晚上8時透過節目網頁www.lcsd.gov.hk/CE/CulturalService/Programme/tc/music/programs_1519.html#tab_6_0、港台電視32或香港電台第四台欣賞音樂會直播。

音樂會設有兩場演前講座（粵語主講），分別於下午6時45分在香港文化中心演藝大樓4樓大堂舉行，免費入場，座位有限，先到先得，詳情如下：

日期：7月4日（星期二）

講題：當俄羅斯作曲家遇上德國音樂

講者：何兆華（香港演藝學院講師）

日期：7月5日（星期三）

講題：命運巧遇新世界

講者：蕭樹勝（音樂工作者）