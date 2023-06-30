安達臣道冧天秤 7公司及4人共被票控67罪 案件押至9.27再訊

去年9月安達臣道地盤天秤塌下意外，釀成3死6傷。勞工處分別對涉事工程公司及相關人士作出共67項票控，涉及7間公司及4名人士。該11名被票控被告的案件，今早（30日）於觀塘裁判法院分批作提訊，暫毋須答辯。控方指調查至今仍在進行，希望把案件再押後3個月。裁判官最終把案件押後至9月27日再訊，並指有部分傳票為首次提堂，着控方好好把握時間，希望下次提訊時案件會有進展。

是次11名被告分別為精進建築有限公司、永茂機械（香港）有限公司、東泰工程有限公司、忠誠公証行有限公司、新科試驗有限公司、邵賢偉建築工程師有限公司、王董建築師事務所有限公司、周漢裕、郭俊聰、黎浩賢及潘志財。眾被告共涉67項傳票控罪，除郭、黎及潘涉及的8項控罪外，其餘控罪均為首次提訊。

有關郭、黎及潘3人，據控罪書指他們均為受僱於安達臣道石礦場R2-2號地盤的工業經營者，潘志財亦為合資格檢驗員。郭被控1罪、黎被控2罪、潘被控5罪，8罪當中包括沒有為受僱人本人及其他人採取合理的謹慎措施等罪。至於首次提訊的8名被告，周漢裕被控交付虛假證明書或作出虛假報告等10項控罪；其餘7間公司共被控49項控罪，包括東主的法律責任等控罪，當中的精進建築有限公司被控共17項控罪，為被控最多控罪之被告。

案件編號：KTS 26615/2022，KTS 1171-77，4218-39，4427，4508-12，4514-19，4521-22，4524-35，4777-87 /2023