元朗及洪水橋5幢多層大廈招標　今年8月底截止

政府着力發展棕地，趕走作業者，在元朗和洪水橋推出土地興建多層工廈，以低於市場租金租予受影響的棕地作業者補償。​政府今日(30日)表示，將邀請有興趣人士，就位於洪水橋／厦村新發展區及鄰近元朗創新園、首批5幅多層現代產業大樓用地提交意向書，以便參考市場意見以敲定招標文件。有興趣人士須於今年8月31日中午12時或之前，把意向書放入設於香港北角渣華道333號北角政府合署21樓2129至30室的指定收集箱內。

首批五幅用地位於洪水橋/厦村和元朗，主要用於物流及.或車輛維修保養，以推動產業發展和升級轉型，預計於今年第4季起陸續推出作公開招標。此外，發展局將要求發展商按特定賣地條款規定，把不少於三成樓面面積移交政府(「指定樓面面積」)，由政府委任的代理機構管理，以及出租予受政府項目影響的棕地作業者，以更有序和具效益方式整合和容納對本地經濟有貢獻的棕地作業。

發展局指出，為達致推動產業發展及以具土地效益的方式整合棕地作業的雙重目標，發展局於洪水橋／厦村新發展區及元朗南發展區等地預留約72公頃土地，主要用於發展工業用多層現代產業大樓。