政Whats噏：張建宗羅致光有新動向 加入嶺大做客座教授

上屆政府兩名問責高官有新動向。嶺南大學亞太老年學研究中心今日（30日）公布，委前政務司司長張建宗、勞工及福利局局長羅致光出任客座教授。

嶺大話張建宗將擔任健康及社會服務管理課程嘅客座教授，喺傳授專業知識外，會為中心嘅研究工作提供策略性意見，又話張建宗好欣賞嶺大博雅教育嘅獨特宗旨，期望同學生互動，坦誠分享佢近半世纪效力政府同服務香港嘅豐富經驗。

張建宗現年72歲，喺政府任職長達49年。佢離開官場後投身學術界，前年12月加入香港大學出任社會科學學院客席教授，舊年9月獲香港教育大學委任為亞洲及政策研究學系榮譽教授。

咁羅致光負責乜嘢？嶺大話憑藉羅致光喺公共服務同學術活動方面嘅豐富經驗，以及喺扶貧、社會福利同家庭事務方面嘅深厚知識，將為中心進一步開展有助政策制定嘅實證研究，以及就課程設計提供建議，亦會為師生同職員提供富有洞察力嘅講學。

現年69歲嘅羅致光曾形容60歲係中年，佢喺今年1月加入香港大學出任兼任教授，教授社會工作同社會政策，喺2月出任教育大學榮譽教授，連同嶺大已獲3間大學聘任。

其實，曾經做過中央政策組全職顧問嘅王卓祺亦委為客座教授，佢曾任中大社會工作學系教授，主力研究基層民生，依家係中大亞太研究所名譽高級研究員。