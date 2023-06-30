超市偷食物盜竊罪成罰5000元　醫管局女高層與丈夫不服上訴

醫院管理局高層莊慧敏及其骨科醫生丈夫趙名宇，涉嫌在黃埔1間超市偷竊逾1,600港元食物一案，早前在九龍城裁判法院經審訊後，被裁定盜竊罪成，判處各罰款5,000港元。該兩夫婦不服定罪，並於昨日（29日）向高院原訟庭提出上訴。案件現時仍未有上訴聆訊的日期。

2名被告趙名宇（48歲、男）及莊慧敏（48歲、女）均報稱醫生。控罪指2人於2022年4月23日在九龍黃埔花園青樺苑（第5期）地庫一層及地下永旺（香港）百貨有限公司偷竊10件食物，總值1,632.8港元。當日2名被告曾付款購買23件貨品，但是沒有就小玉西瓜、鹿兒島哈密瓜、日本國產雞胸及海膽等涉案10件貨品付款。

裁判官早前裁決指，觀看相關的閉路電視片段顯示2人在自助收費機時的行為，不相信2人當時有分心而沒有把涉案貨品放上收費機掃描以作付款，且他們是心知肚明是需要將那些貨品掃描，男被告亦不時檢查貨物有無正確掃描才付款，女被告則將部分仍在籃子的物品，直接裝入膠袋，且留意到她清楚知道要將那些物品放入膠袋。就2人聲稱當時因擔心在內地的么女而分心，這只是2人為了開脫罪責的解釋。加上裁判官早前已裁定2人在警誡下稱一時貪心犯案的供詞，並非受壓下或被執法人員誤導或利誘下作出，故裁定2人罪成。

案件編號：HCMA 223/2023